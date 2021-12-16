Морозов: боимся, что через 10 лет не будут смотреть хоккей. У хоккеистов мало подписчиков

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал, как КХЛ собирается привлекать новую аудиторию.
«Мы в КХЛ провели аналитику и увидели, что сейчас хоккей по телевизору смотрят в возрасте 50 лет. Это не только про КХЛ, но и про другие топовые лиги, например, в Северной Америке. Средний возраст тех, кто смотрит Олимпиаду, 53 года. Поэтому мы ориентируемся на поколения «Альфа» и Z – это дети, юноши в возрасте от 1 до 17.
Когда мы проводили аналитику, то понимали, что те, кто любит хоккей в 40 лет, прекрасно знают игроков. Но мы посмотрели на соцсети, где сидит всё поколение. Вы этих людей наверху, наверное, не знаете, это всё русские звёзды «Инстаграма». Но сколько у них подписчиков, следят за ними, нежели за хоккейными звёздами. Тот же Александр Овечкин проигрывает им в десятки раз. Чтобы привлечь эту аудиторию, нам надо поработать. Потому что мы боимся, что лет через 10, когда это поколение подрастёт, никто не будет смотреть хоккей, а нашему поколению это уже будет неинтересно», — сказал Морозов на международном хоккейном форуме.
- 16 декабря 2021
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