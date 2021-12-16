Сборная Швеции опубликовала состав на матч с Россией в рамках Кубка Первого канала
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Сегодня, 16 декабря, сборная России по хоккею сыграет свой второй матч на Кубке Первого канала 2021 года с командой Швеции. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 18:30 мск.
Официальный инстаграм-аккаунт сборной Швеции опубликовал состав на предстоящую встречу.
Вратари:
Хелльберг, (Рейдеборн);
1-е звено: Пилут — Пудас, Линдберг — Юханссон — Петтерссон;
2-е звено: Альмквист — Бенгтссон, Рюдаль — де ла Роуз — Ларссон;
3-е звено: Энгсунд — Хультстрём, Нюгард — Хольмберг — Стрёмвалль;
4-е звено: Ведин — Олофссон — Тимашов.
Для шведской сборной этот матч станет дебютным на Кубке Первого канала. Также Швеция сыграет на турнире с командами Канады (17 декабря, 15:00 мск) и Чехии (19 декабря, 11:00 мск).
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