Сборная Швеции опубликовала состав на матч с Россией в рамках Кубка Первого канала

Сегодня, 16 декабря, сборная России по хоккею сыграет свой второй матч на Кубке Первого канала 2021 года с командой Швеции. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 18:30 мск.



Официальный инстаграм-аккаунт сборной Швеции опубликовал состав на предстоящую встречу.



Вратари:

Хелльберг, (Рейдеборн);



1-е звено: Пилут — Пудас, Линдберг — Юханссон — Петтерссон;

2-е звено: Альмквист — Бенгтссон, Рюдаль — де ла Роуз — Ларссон;

3-е звено: Энгсунд — Хультстрём, Нюгард — Хольмберг — Стрёмвалль;

4-е звено: Ведин — Олофссон — Тимашов.



Для шведской сборной этот матч станет дебютным на Кубке Первого канала. Также Швеция сыграет на турнире с командами Канады (17 декабря, 15:00 мск) и Чехии (19 декабря, 11:00 мск).