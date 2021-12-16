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Швеция — Россия: команды не открыли счёт в первом периоде

Швеция — Россия: команды не открыли счёт в первом периоде
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В эти минуты проходит второй матч сборной России по хоккею в рамках Евротура — Кубка Первого канала, в котором она встречается с командой Швеции. Встреча проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. По окончании первого периода счёт ничейный — 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Шведские хоккеисты нанесли 10 бросков по воротам, россияне — семь. Также обе команды заработали по одному двухминутному удалению.

Напомним, ранее сборная России в стартовом матче на турнире обыграла Канаду (4:3). В рамках Кубка Первого канала россияне также сыграют с командами Чехии (18 декабря, 15:30 мск) и Финляндии (19 декабря, 15:30 мск). Для сборной Швеции эта игра является стартовой на турнире.

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