Игорь Ларионов подвёл итоги первого периода матча Швеция — Россия

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов, который в настоящий момент возглавляет олимпийскую команду, подвёл итоги первого периода встречи второго этапа Евротура, Кубка Первого канала, между Россией и Швецией.



«Хороший период, обе команды играли активно. Была масса моментов забить, у каждой команды было по одному большинству. Интересная игра. Канада и Швеция – два разных стиля. Шведы играют в более терпеливый хоккей с шайбой.



Для нашей команды очень полезно поиграть на этом турнире против соперников с разными стилями. Канадцы играют больше «юг — север», шведы играют через пас, они очень опасны, потому что могут создать момент на маленьком пространстве», — сказал Ларионов в эфире Первого канала.