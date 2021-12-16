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Игорь Ларионов подвёл итоги первого периода матча Швеция — Россия

Игорь Ларионов подвёл итоги первого периода матча Швеция — Россия
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Бывший главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов, который в настоящий момент возглавляет олимпийскую команду, подвёл итоги первого периода встречи второго этапа Евротура, Кубка Первого канала, между Россией и Швецией.

«Хороший период, обе команды играли активно. Была масса моментов забить, у каждой команды было по одному большинству. Интересная игра. Канада и Швеция – два разных стиля. Шведы играют в более терпеливый хоккей с шайбой.

Для нашей команды очень полезно поиграть на этом турнире против соперников с разными стилями. Канадцы играют больше «юг — север», шведы играют через пас, они очень опасны, потому что могут создать момент на маленьком пространстве», — сказал Ларионов в эфире Первого канала.

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