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Карлссон: не могу рисковать поездкой на ОИ-2022, у меня есть семья. Много неопределённости

Карлссон: не могу рисковать поездкой на ОИ-2022, у меня есть семья. Много неопределённости
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Защитник сборной Швеции и «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон сообщил, что, вероятно, не поедет на Олимпийские игры в Пекине из-за коронавирусной обстановки.

«Слишком много неопределённости, учитывая, что мы летим в другую страну, где не можем получить прямой ответ ни на один из вопросов. Будут игроки с положительным тестом… И мы не знаем, через что нам придётся пройти. Я не могу рисковать, ведь у меня есть семья.

У нас происходило общение по поводу Олимпиады. Думаю, что большинство вопросов общеизвестно. Считаю, что если всё так и останется, парни не пойдут на такой риск. Это моё мнение.

Все знают, как я люблю играть за сборную и как дорожу Олимпийскими играми, но в нынешнем виде это не кажется выполнимым. Не понимаю, почему кто-то соглашается рискнуть и оказаться в положении, в котором мы окажемся, когда сядем в самолёт и отправимся в Китай», – цитирует Карлссона NBC Sports.

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