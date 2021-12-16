Карлссон: не могу рисковать поездкой на ОИ-2022, у меня есть семья. Много неопределённости

Защитник сборной Швеции и «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон сообщил, что, вероятно, не поедет на Олимпийские игры в Пекине из-за коронавирусной обстановки.
«Слишком много неопределённости, учитывая, что мы летим в другую страну, где не можем получить прямой ответ ни на один из вопросов. Будут игроки с положительным тестом… И мы не знаем, через что нам придётся пройти. Я не могу рисковать, ведь у меня есть семья.
У нас происходило общение по поводу Олимпиады. Думаю, что большинство вопросов общеизвестно. Считаю, что если всё так и останется, парни не пойдут на такой риск. Это моё мнение.
Все знают, как я люблю играть за сборную и как дорожу Олимпийскими играми, но в нынешнем виде это не кажется выполнимым. Не понимаю, почему кто-то соглашается рискнуть и оказаться в положении, в котором мы окажемся, когда сядем в самолёт и отправимся в Китай», – цитирует Карлссона NBC Sports.
- 16 декабря 2021
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