Игорь Ларионов подвёл итоги второго периода матча Швеция — Россия

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов, который в настоящий момент возглавляет олимпийскую команду, подвёл итоги второго периода встречи второго этапа Евротура, Кубка Первого канала, между Россией и Швецией (0:0).



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Обе команды по-прежнему полны энергии, готовы играть в атакующий хоккей. Игра очень зрелищная, но хочется больше моментов, которые ведут к взятию ворот. Тем не менее обе команды стараются играть в тот хоккей, который они начали в первом отрезке.



Думаю, надо немного вернуться к простоте – тому, что вчера было с канадцами. Играть через верх, через защитников, бросками с помехой вратарю», — сказал Ларионов в эфире Первого канала.