Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игорь Ларионов подвёл итоги второго периода матча Швеция — Россия

Игорь Ларионов подвёл итоги второго периода матча Швеция — Россия
Комментарии

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов, который в настоящий момент возглавляет олимпийскую команду, подвёл итоги второго периода встречи второго этапа Евротура, Кубка Первого канала, между Россией и Швецией (0:0).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Обе команды по-прежнему полны энергии, готовы играть в атакующий хоккей. Игра очень зрелищная, но хочется больше моментов, которые ведут к взятию ворот. Тем не менее обе команды стараются играть в тот хоккей, который они начали в первом отрезке.

Думаю, надо немного вернуться к простоте – тому, что вчера было с канадцами. Играть через верх, через защитников, бросками с помехой вратарю», — сказал Ларионов в эфире Первого канала.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021