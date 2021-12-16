Игорь Ларионов подвёл итоги второго периода матча Швеция — Россия
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Бывший главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов, который в настоящий момент возглавляет олимпийскую команду, подвёл итоги второго периода встречи второго этапа Евротура, Кубка Первого канала, между Россией и Швецией (0:0).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Обе команды по-прежнему полны энергии, готовы играть в атакующий хоккей. Игра очень зрелищная, но хочется больше моментов, которые ведут к взятию ворот. Тем не менее обе команды стараются играть в тот хоккей, который они начали в первом отрезке.
Думаю, надо немного вернуться к простоте – тому, что вчера было с канадцами. Играть через верх, через защитников, бросками с помехой вратарю», — сказал Ларионов в эфире Первого канала.
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