Ковальчук — о роли в сборной: думал над продолжением карьеры, но этот вызов интереснее
Поделиться
Менеджер сборной России Илья Ковальчук рассказал, по чьей инициативе занял должность в национальной команде.
«Алексей Юрьевич (Жамнов. – Прим. «Чемпионата»), главный тренер команды, предложил поучаствовать в создании чего-то нового, помочь ему собрать игроков, тренерский штаб, персонал. Мне идея очень понравилась, это моё. Поэтому согласился.
Вообще я приезжал в Москву, раздумывая над продолжением карьеры, а получилось так, что стал менеджером сборной. Этот вызов интереснее. Олимпиада — это особенное событие для любого хоккеиста. Поучаствовать в той или иной роли очень заманчиво», — сказал Ковальчук в эфире Первого канала.
Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).
Комментарии
- 16 декабря 2021
-
20:47
-
20:28
-
20:25
-
20:22
-
20:18
-
19:56
-
19:38
-
19:09
-
19:07
-
18:30
-
18:30
-
17:58
-
17:27
-
17:18
-
17:12
-
16:51
-
16:34
-
16:30
-
16:17
-
16:07
-
16:00
-
15:57
-
15:45
-
15:43
-
15:25
-
15:21
-
15:13
-
15:00
-
14:46
-
14:30
-
14:13
-
13:54
-
13:46
-
13:33
-
13:21
Партнерский контент