Ковальчук — о роли в сборной: думал над продолжением карьеры, но этот вызов интереснее

Менеджер сборной России Илья Ковальчук рассказал, по чьей инициативе занял должность в национальной команде.



«Алексей Юрьевич (Жамнов. – Прим. «Чемпионата»), главный тренер команды, предложил поучаствовать в создании чего-то нового, помочь ему собрать игроков, тренерский штаб, персонал. Мне идея очень понравилась, это моё. Поэтому согласился.



Вообще я приезжал в Москву, раздумывая над продолжением карьеры, а получилось так, что стал менеджером сборной. Этот вызов интереснее. Олимпиада — это особенное событие для любого хоккеиста. Поучаствовать в той или иной роли очень заманчиво», — сказал Ковальчук в эфире Первого канала.



Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).