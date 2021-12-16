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Ковальчук — о роли в сборной: думал над продолжением карьеры, но этот вызов интереснее

Ковальчук — о роли в сборной: думал над продолжением карьеры, но этот вызов интереснее
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Менеджер сборной России Илья Ковальчук рассказал, по чьей инициативе занял должность в национальной команде.

«Алексей Юрьевич (Жамнов. – Прим. «Чемпионата»), главный тренер команды, предложил поучаствовать в создании чего-то нового, помочь ему собрать игроков, тренерский штаб, персонал. Мне идея очень понравилась, это моё. Поэтому согласился.

Вообще я приезжал в Москву, раздумывая над продолжением карьеры, а получилось так, что стал менеджером сборной. Этот вызов интереснее. Олимпиада — это особенное событие для любого хоккеиста. Поучаствовать в той или иной роли очень заманчиво», — сказал Ковальчук в эфире Первого канала.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).

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