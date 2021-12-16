Ковальчук рассказал о работе с тренерским штабом сборной России по хоккею

Менеджер сборной России Илья Ковальчук рассказал о поездке тренерского штаба команды в Северную Америку, а также о совместной работе со специалистами.



«Как выбирали игроков во время поездки по Северной Америке? В первую очередь тех, кого давно не было в сборной, тех, кто восстанавливается после каких-то травм. Тот же Саша Радулов очень порадовал, хорошо выглядел. Встретились с лидерами: Сашей Овечкиным, Женей Малкиным. Он тоже сейчас восстанавливается, поэтому очень продуктивно прошло. Показывали ребятам видео, что будем требовать от них. Серёга Гончар, Вова Малахов с нами были. Они разговаривали с защитниками больше, объясняли им, как бы хотели, чтобы они играли, когда приедут на Олимпиаду. Съездили очень хорошо.



Алексей Юрьевич (Жамнов. – Прим. «Чемпионата») был главным тренером в «Спартаке», был на лавке на Олимпиаде в Корее. Про его регалии как хоккеиста можно говорить долго. У человека огромный опыт, плюс та команда, которую он собрал вокруг себя – Сергей Фёдоров, Сергей Гончар, Алексей Кудашов, плюс Владимир Малахов, Алексей Трощинский, тот же Валера Каменский рядом всегда. Там очень сильный состав, все решения принимаются коллегиально. Нет такого, что «Я решил и всё», — сказал Ковальчук в эфире Первого канала.