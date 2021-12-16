Сборная России одержала вторую победу на Кубке Первого канала, минимально обыграв Швецию

Сборная России одержала победу во втором для себя матче на Кубке Первого канала. Подопечные Алексея Жамнова оказались сильнее команды Швеции со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Матч прошёл в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».



Единственную шайбу забросил на 48-й минуте защитник сборной России Вячеслав Войнов. Никита Гусев выдержал паузу, сделал передачу на дальнюю штангу, шведский защитник не смог зачистить пятак, позволив Войнову протолкнуть шайбу в угол ворот Магнуса Хелльберга.



Напомним, в стартовом на Кубке Первого канала матче российская команда обыграла Канаду (4:3).



Следующий матч сборная России проведёт в субботу, 18 декабря, с командой Чехии. Начало встречи — в 18:30 по московскому времени. Заключительная игра на турнире для подопечных Алексея Жамнова пройдёт в воскресенье, 19 декабря. Соперником станет сборная Финляндии, начало — в 15:30 мск.