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Сборная России одержала вторую победу на Кубке Первого канала, минимально обыграв Швецию

Сборная России одержала вторую победу на Кубке Первого канала, минимально обыграв Швецию
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Сборная России одержала победу во втором для себя матче на Кубке Первого канала. Подопечные Алексея Жамнова оказались сильнее команды Швеции со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Матч прошёл в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».

Единственную шайбу забросил на 48-й минуте защитник сборной России Вячеслав Войнов. Никита Гусев выдержал паузу, сделал передачу на дальнюю штангу, шведский защитник не смог зачистить пятак, позволив Войнову протолкнуть шайбу в угол ворот Магнуса Хелльберга.

Напомним, в стартовом на Кубке Первого канала матче российская команда обыграла Канаду (4:3).

Следующий матч сборная России проведёт в субботу, 18 декабря, с командой Чехии. Начало встречи — в 18:30 по московскому времени. Заключительная игра на турнире для подопечных Алексея Жамнова пройдёт в воскресенье, 19 декабря. Соперником станет сборная Финляндии, начало — в 15:30 мск.

Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
16 декабря 2021, четверг. 18:30 МСК
Швеция
Окончен
0 : 1
Россия
0:1 Войнов (Гусев, Ткачёв) – 47:55' (5x5)
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