Статистика матча Швеция — Россия на Кубке Первого канала — 2021

Сборная России одержала победу во втором для себя матче на Кубке Первого канала. Подопечные Алексея Жамнова оказались сильнее команды Швеции со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Матч прошёл в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».
Сборная Швеции нанесла больше бросков в створ — 34 против 26. По вбрасывания убедительную победу одержали подопечные Алексея Жамнова — 35 против 17 у Швеции. Игроки сборной Швеции чаще удалялись: два удаления и четыре минуты штрафа против одного удаления и двух штрафных минут у России. Российские хоккеисты не смогли реализовать два большинства, шведы также не сумели воспользоваться единственной ситуацией «пять на четыре».
Сборная России одержала две победы в двух матчах. Ранее российская команда обыграла Канаду (4:3). Швеция уступила в первом матче на турнире.
- 16 декабря 2021
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