Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хелльберг и Войнов признаны лучшими игроками матча Швеция — Россия

Хелльберг и Войнов признаны лучшими игроками матча Швеция — Россия
Комментарии

Сборная России одержала победу во втором для себя матче на Кубке Первого канала. Подопечные Алексея Жамнова оказались сильнее команды Швеции со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Матч прошёл в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».

Лучшим игроком в составе российской команды стал защитник Вячеслав Войнов, ставший автором заброшенной шайбы. У сборной Швеции лучшим хоккеистом признан голкипер Магнус Хелльберг.

Эта победа стала для России второй на турнире. В стартовом на Кубке Первого канала матче российская команда обыграла Канаду (4:3).

Турнирная таблица Еврохоккейтура

Следующий матч сборная России проведёт в субботу, 18 декабря, с командой Чехии. Начало встречи — в 18:30 по московскому времени. Заключительная игра на турнире для подопечных Алексея Жамнова пройдёт в воскресенье, 19 декабря. Соперником станет сборная Финляндии, начало — в 15:30 мск.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021