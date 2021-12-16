Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Жамнов — о решении по Кузнецову: видели луч света в тоннеле. Но оказалось, что это не так

Жамнов — о решении по Кузнецову: видели луч света в тоннеле. Но оказалось, что это не так
Комментарии

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов после матча Кубка Первого канала с Швецией (1:0) прокомментировал отказ Международной федерации хоккея (ИИХФ) сократить дисквалификацию форварду Евгению Кузнецову.

«Евгений Кузнецов? Все нюансы озвучит федерация. Всё, что требовалось от нас, мы сделали. Илья Ковальчук летал в Нью-Йорк, разговаривал с NHLPA, НХЛ, были переговоры с ИИХФ, старались сделать всё возможное, но есть много нюансов, где мы бессильны. Вердикт был озвучен сегодня, уже ничего не изменится. Если говорить честно – то жалко. Когда мы начали вести диалог, то вроде видели луч света в тоннеле. Но оказалось, что это не так», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Состав групп на ОИ-2022
Кузнецов не сыграет на Олимпиаде. Ковальчук дал надежду, но это были только слова Кузнецов не сыграет на Олимпиаде. Ковальчук дал надежду, но это были только слова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021