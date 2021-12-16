Главный тренер сборной Швеции прокомментировал поражение в матче с командой России

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв прокомментировал поражение от сборной России (0:1) на Кубке Первого канала.
«Это была тяжёлая игра и для нас обидное поражение. Мы не забили, но у нас были шансы, которые мы не использовали. В целом несмотря на то, что наше поражение было обидным, с нашей стороны игра была неплохой.
Сколько человек из Европы могут претендовать на поездку на Олимпиаду? Это, наверное, не самая сильная команда, которую мы могли собрать. На Кубке Карьяла у нас была другая команда. Но сейчас мы попытались вызвать максимально возможное число игроков из КХЛ. И добавили игроков из шведской лиги. И если у нас не будет в итоге нхловцев, то эта команда, конечно, претерпит изменения.
Новое в игре сборной России? Я не увидел особенно больших изменений. Возможно, если бы мы посмотрели видео ещё раз, что-то было бы заметно. Но мне кажется, сборная Россия сыграла в своём привычном ключе. Это, конечно, очень хорошая команда, где много опытных игроков и вообще больших мастеров. Так что в целом сборная России выступила в своём ключе», — передаёт слова Гарпенлёва корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 16 декабря 2021
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