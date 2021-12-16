Фёдоров руководил на скамейке, Войнов забивал победную шайбу. Фото с матча Россия — Швеция

16 декабря в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» Сборная России одержала победу во втором для себя матче на Кубке Первого канала. Подопечные Алексея Жамнова оказались сильнее команды Швеции со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов после матча Кубка Первого канала с Швецией (1:0) прокомментировал отказ Международной федерации хоккея (ИИХФ) сократить дисквалификацию форварду Евгению Кузнецову.
«Евгений Кузнецов? Все нюансы озвучит федерация. Всё, что требовалось от нас, мы сделали. Илья Ковальчук летал в Нью-Йорк, разговаривал с NHLPA, НХЛ, были переговоры с ИИХФ, старались сделать всё возможное, но есть много нюансов, где мы бессильны. Вердикт был озвучен сегодня, уже ничего не изменится. Если говорить честно – то жалко. Когда мы начали вести диалог, то вроде видели луч света в тоннеле. Но оказалось, что это не так», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Лучшие кадры с матча Россия — Швеция — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 16 декабря 2021
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