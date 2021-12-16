Жамнов: Гусеву было немного тяжело, а Морозова не хватало при игре без шайбы

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов после матча Кубка Первого канала со Швецией (1:0) рассказал о состоянии некоторых игроков сборной, а также о просмотре различных хоккеистов для команды.
«У Никиты Гусева была простуда, ему было немного тяжело, его не хватало в концовке отрезка, хотя надо отдать должное, он создал гол. У него есть мышление, в атаке он может созидать, но форму набрал не до конца.
Мы всегда разговариваем с центральными нападающими, говорим, как выигрывать вбрасывания. Я играл центрального, Сергей Фёдоров. У нас сегодня было шесть игроков, которые могут выигрывать вбрасывания. На вбрасывания в нашей зоне выходил тот же Ткачёв. Вбрасывания – очень значимый компонент.
Наша задача посмотреть всех кандидатов, а как будет дальше, зависит уже от хоккеистов. Иван Федотов отыграл на ноль, он свою часть работы выполнил. Посмотрим, кто будет играть в следующем матче. Сегодня решили идти тем же составом, капитаном и помощниками. В следующем матче тоже посмотрим. Всё будет зависеть от того, кто в какой форме.
Снял с игры Ивана Морозова? Вы поймите, в таких матчах, когда надо уметь играть без шайбы, его немного не хватало, сказывалась нехватка практики. У него ещё будут шансы, чем больше он будет играть, тем больше будет уверенности в себе. Игра защитника Семёна Чистякова? Когда делали выбор именно по защитникам, то учитывали все нюансы. Стараемся играть в плотный хоккей на всех участках, наш тренерский штаб решил посмотреть на него», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 16 декабря 2021
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