Жамнов рассказал, кто из тренеров сборной России отвечает за игру в большинстве
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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов после матча Кубка Первого канала с командой Швеции (1:0) сообщил, кто отвечает за игру в большинстве в тренерском штабе.
«Сергей Фёдоров и Сергей Гончар», — сказал Жамнов на послематчевой пресс-конференции.
В прошедшей встрече российская команда дважды играла в большинстве, не сумев реализовать численное преимущество.
Напомним, в стартовом на турнире матче российская команда обыграла Канаду (4:3).
Следующую игру сборная России проведёт в субботу, 18 декабря, с командой Чехии. Начало встречи — в 18:30 по московскому времени. Заключительная игра на турнире для подопечных Алексея Жамнова пройдёт в воскресенье, 19 декабря. Соперником станет сборная Финляндии, начало — в 15:30 мск.
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