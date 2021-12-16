Жамнов рассказал, кто из тренеров сборной России отвечает за игру в большинстве

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов после матча Кубка Первого канала с командой Швеции (1:0) сообщил, кто отвечает за игру в большинстве в тренерском штабе.



«Сергей Фёдоров и Сергей Гончар», — сказал Жамнов на послематчевой пресс-конференции.



В прошедшей встрече российская команда дважды играла в большинстве, не сумев реализовать численное преимущество.

Напомним, в стартовом на турнире матче российская команда обыграла Канаду (4:3).



Следующую игру сборная России проведёт в субботу, 18 декабря, с командой Чехии. Начало встречи — в 18:30 по московскому времени. Заключительная игра на турнире для подопечных Алексея Жамнова пройдёт в воскресенье, 19 декабря. Соперником станет сборная Финляндии, начало — в 15:30 мск.