Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер сборной Швеции объяснил свою отставку по окончании этого сезона

Главный тренер сборной Швеции объяснил свою отставку по окончании этого сезона
Комментарии

Главный тренер сборной Швеции по хоккею Юхан Гарпенлёв после поражения в матче с командой России (0:1) на Кубке Первого канала рассказал, почему принял решение уйти со своего поста по окончании этого сезона.

«Каково работать, зная, что это последний год в должности главного тренера сборной? Это решение я принял ещё в августе, и я живу с ним. Оно никак не влияет на мою работу. Я решил, что пора закончить после шести лет, но впереди ещё два очень крупных турнира. И все свои силы и энергию я направляю в свою работу, которая никак не меняется. Я делаю её точно так же, как делал все предыдущие годы. Тут нет никакой разницы», — передаёт слова Гарпенлёва корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Напомним, 53-летний специалист работает главным тренером сборной Швеции с 2019 года, а ранее входил в тренерский штаб национальной команды.

Новость по теме
Стал известен главный тренер сборной Швеции на смену Гарпенлёву
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021