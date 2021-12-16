Главный тренер сборной Швеции объяснил свою отставку по окончании этого сезона

Главный тренер сборной Швеции по хоккею Юхан Гарпенлёв после поражения в матче с командой России (0:1) на Кубке Первого канала рассказал, почему принял решение уйти со своего поста по окончании этого сезона.



«Каково работать, зная, что это последний год в должности главного тренера сборной? Это решение я принял ещё в августе, и я живу с ним. Оно никак не влияет на мою работу. Я решил, что пора закончить после шести лет, но впереди ещё два очень крупных турнира. И все свои силы и энергию я направляю в свою работу, которая никак не меняется. Я делаю её точно так же, как делал все предыдущие годы. Тут нет никакой разницы», — передаёт слова Гарпенлёва корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.



Напомним, 53-летний специалист работает главным тренером сборной Швеции с 2019 года, а ранее входил в тренерский штаб национальной команды.

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