20-летний защитник сборной России Никишин: я бы хотел попасть на Олимпиаду

Защитник сборной России Александр Никишин после матча со Швецией (1:0) рассказал об игре за национальную команду, а также о шансах на попадание на Олимпийские игры 2022 года.



«Работа с Гончаром? Я узнал достаточно много, тренеры всегда делают акцент на твои ошибки. Что в клубе, что в сборной говорят о моих ошибках, я это знаю. Интересно поработать с тренером такого уровня, думаю, это пойдёт мне на пользу и я буду прогрессировать.

На Кубке Карьяла был мой первый вызов в основную сборную, состав там был помоложе. Был толчок уверенности, но здесь всё-таки уровень команды другой и по фамилиям, и по уровню игроков. Выхожу седьмым защитником, всё ощущается иначе. В любом случае это опыт. Играю по заданию, как говорят, так и делаю. В клубе требуют то же самое – вперёд подключился, назад. Здесь так же.



СССР ассоциируется у меня с бабушкой, дедушкой, мамой и папой. Только с ними. Я хотел бы попасть на Олимпиаду, но о шансах – вопрос не ко мне», — передаёт слова Никишина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.