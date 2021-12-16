Защитник сборной Швейцарии Йози сомневается в поездке на ОИ-2022 из-за коронавируса

Капитан и швейцарский защитник «Нэвшилл Предаторз» Роман Йози прокомментировал возможность отправиться на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).



«Сейчас не знаю, решусь ли поехать на Олимпиаду. Мне нужно прояснить ситуацию, просто подождать и посмотреть», — цитирует Йози в «Твиттере» журналист Брукс Браттен.



Ранее в НХЛ заявляли, что лига имеет за собой право запрета хоккеистам ехать в Пекин. Поводом для этого может послужить ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции, а также возникновение угрозы здоровью и безопасности игроков НХЛ или любая другая причина, которая может потребовать такого решения.



Если НХЛ отправится на Игры, то регулярный чемпионат НХЛ будет приостановлен 6 февраля и возобновится 23 февраля. Если же хоккеисты не поедут на Игры, то лига воспользуется вторым вариантом календаря.



Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.