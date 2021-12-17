Житник – о деле Кузнецова: жалеть не за что, а ругать поздно. Не умеешь скрыть – получи

Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал отказ Международной федерации хоккея (ИИХФ) сократить дисквалификацию 29-летнему российскому форварду «Вашингтон Кэпиталз» Евгению Кузнецову.
«Слышал, что президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф объявил о том, что дисквалификация Евгения Кузнецова не будет досрочно снята, читал комментарии. Для всех правила одни. Даже не сомневался, что дисквалификацию не снимут. НХЛ это одна кухня, а ИИХФ – другая. У них есть свой протокол, по которому они действуют. По всем аспектам не сняли бы никак.
То, что Кузнецов игрок высокого класса, это факт. Если взять сборные Канады и США, у них один не поехал – они нашли второго. Могут собрать три сборные довольно-таки хорошего уровня. Насколько я понимаю, у нас очередь из центральных нападающих не стоит, мало из кого выбирать. Но сейчас же ещё непонятно, поедет НХЛ или откажется. Там тоже есть определённые протоколы. Если кто-то не дай бог получит положительный тест, то можно и на три недели в Китае застрять.
С самого начала не понимал, кто и на что в этой ситуации надеялся. Кузнецову дали дисквалификацию, и никто её отменять не будет. Как говорится, жалеть его не за что, а ругать уже поздно. Сам себе устроил проблемы. Не умеешь скрыть – получи. Если делал что-то не то, старайся сделать так, чтобы это не вылезло наверх. Думаю, эту ситуацию уже проехали», — сказал Житник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
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