Матч НХЛ между «Монреалем» и «Филадельфией» пройдёт без зрителей

Пресс-служба «Монреаль Канадиенс» на официальном сайте клуба за несколько часов до начала матча регулярного чемпионата с «Филадельфией Флайерз» опубликовала информацию о том, что матч пройдёт при полностью пустых трибунах «Белл-центра».

«Столкнувшись с растущим числом случаев заболевания COVID-19 в регионе, сегодня поздно вечером организация «Монреаль Канадиенс» получила запрос от должностных лиц общественного здравоохранения Квебека на проведение сегодняшней игры с «Филадельфией» в без присутствия болельщиков в «Белл-центре». Мы приняли этот запрос, чтобы помочь обеспечить безопасность наших поклонников и сограждан во всем нашем сообществе. Обновленная информация о ходе запланированной на субботу игры с «Бостон Брюинз» будет предоставлена завтра.

Мы получили заверения о том, что, начиная с январских матчей, мы вернёмся к сценарию частичной заполняемости и сможем снова принимать болельщиков. Более подробная информация появится в ближайшие дни по мере того, как портрет этой постоянно развивающейся пандемии станет более ясным. Мы надеемся, что благодаря строгости и коллективным усилиям мы сможем собраться вместе в ближайшем в 2022 году», — гласит заявление «Канадиенс».