Журналист The Athletic: в последние дни всё актуальнее вопрос, а состоится ли Олимпиада?

Журналист The Athletic Джесси Гранье выразил мнение о том, чем может обернуться стремительный рост заболевших среди игроков НХЛ в вопросе поездки хоккеистов на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

«Дискуссия о том, разрешит ли НХЛ игрокам поехать на Олимпиаду, сместилась к тому, хотят ли игроки поехать сами. Судя по тому, как прошли последние несколько дней, кажется, что всё более актуален вопрос, а состоятся ли Олимпийские игры?» — гласит пост журналиста в «Твиттере».

Отметим, что наиболее тяжёлая ситуация в лиге у «Калгари Флэймз» — клуб внёс в ковид-протокол 18 игроков, 3 члена тренерского штаба и 9 сотрудников. Другими командами, которые в четверг, 16 декабря, включили в ковид-протокол по крайней мере одного игрока, были «Колорадо», «Аризона», «Нью-Джерси», «Флорида», «Бостон», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес» и «Нэшвилл».