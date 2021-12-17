«Тампа» дома обыграла «Оттаву», у Василевского 25 сейвов

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В составе победителей забивали Алекс Киллорн и Виктор Хедман. В составе гостей заброшенной шайбой отметился Тома Шабо. На счету российского голкипера Андрея Василевского 25 сейвов. Михаил Сергачёв очков в матче набрать не смог. Так же, как и его оппоненты в составе гостей, Никита Зайцев и Артём Зуб очков не набрали.
«Тампа» добилась второй победы кряду. В прошлом матче она обыграла «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 3:2 в овертайме.
«Оттава», в свою очередь, прервала серию из двух побед подряд. До этого она победила всю ту же «Тампу» (4:0) и «Флориду Пантерз» (8:2).
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