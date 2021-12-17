Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Тампа» дома обыграла «Оттаву», у Василевского 25 сейвов

«Тампа» дома обыграла «Оттаву», у Василевского 25 сейвов
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей забивали Алекс Киллорн и Виктор Хедман. В составе гостей заброшенной шайбой отметился Тома Шабо. На счету российского голкипера Андрея Василевского 25 сейвов. Михаил Сергачёв очков в матче набрать не смог. Так же, как и его оппоненты в составе гостей, Никита Зайцев и Артём Зуб очков не набрали.

«Тампа» добилась второй победы кряду. В прошлом матче она обыграла «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 3:2 в овертайме.

«Оттава», в свою очередь, прервала серию из двух побед подряд. До этого она победила всю ту же «Тампу» (4:0) и «Флориду Пантерз» (8:2).

НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2021, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Шабо – 15:43' (5x5)   1:1 Киллорн (Колтон, Хедман) – 23:47' (5x5)   2:1 Хедман (Рэддиш, Стэмкос) – 35:05' (5x4)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021