Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос набрал 900-е очко в НХЛ

Капитан «Тампы-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос набрал в НХЛ 900 очков
Поучаствовавший в голевой атаке в победном матче «Тампы» с «Оттавой» (2:1) капитан «молний» Стивен Стэмкос набрал свое 900-е очко в НХЛ.
Встреча между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Оттава Сенаторз» прошла в ночь на 17 декабря в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В составе победителей забивали Алекс Киллорн и Виктор Хедман, отличиться которому помогли Тейлор Рэддиш и Стивен Стэмкос. После этого на счет канадского нападающего стало 900 (452+448) очков в 869 матчах НХЛ. В нынешнем сезоне капитан «Тампы» набрал 34 (13+21) очка в 29 играх.
В составе гостей заброшенной шайбой отметился Тома Шабо. На счету российского голкипера Андрея Василевского 25 сейвов. Михаил Сергачёв очков в матче набрать не смог. Так же, как и его оппоненты в составе гостей, Никита Зайцев и Артём Зуб очков не набрали.
«Тампа» добилась второй победы кряду. В прошлом матче она обыграла «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 3:2 в овертайме.
«Оттава», в свою очередь, прервала серию из двух побед подряд. До этого она победила всю ту же «Тампу» (4:0) и «Флориду Пантерз» (8:2).
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