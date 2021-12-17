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Варламов лишился сухого матча, пропустив на последней минуте в игре с «Бостоном»

Варламов лишился сухого матча, пропустив на последней минуте в игре с «Бостоном»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей забивали Кэл Клаттербак (дважды) и Энтони Бовиллье. В составе гостей заброшенной шайбой отметился Майк Райлли.

На счету российского голкипера «Айлендерс» Семёна Варламова 40 сейвов. Голкипер лишился сухого матча на последней минуте. Райлли получилось разочаровать россиянина.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

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НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2021, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Клаттербак – 11:47' (5x5)   2:0 Бовиллье (Сало, Бейли) – 21:44' (5x4)   3:0 Клаттербак (Ли) – 57:43' (en)   3:1 Райлли (Карло, Улльмарк) – 59:06' (5x5)
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