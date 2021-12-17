Варламов лишился сухого матча, пропустив на последней минуте в игре с «Бостоном»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



В составе победителей забивали Кэл Клаттербак (дважды) и Энтони Бовиллье. В составе гостей заброшенной шайбой отметился Майк Райлли.



На счету российского голкипера «Айлендерс» Семёна Варламова 40 сейвов. Голкипер лишился сухого матча на последней минуте. Райлли получилось разочаровать россиянина.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

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