Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Капризова не помог «Миннесоте» обыграть «Баффало»

Гол Капризова не помог «Миннесоте» обыграть «Баффало»
Комментарии

В эти минуты в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уйалд» уступила «Баффало Сэйбрз» в серии послематчевых буллитов (2:3).

В составе победителей забивали Дилан Козенс и Марк Писик. Решающий же буллит за Тейджем Томпсоном.

В концовке второго периода на 40-й минуте встречи российский нападающий хозяев Кирилл Капризов вывел свою команду вперёд. Капризов забросил шайбу после ассистов одноклубников Алекса Голигоски и Джареда Сперджена.

Также стоит отметить, что в первой заброшенной шайбе тоже поучаствовал российский игрок. Защитник Дмитрий Куликов записал на свой счёт результативную передачу в голе Джона Меррилла. Также ему ещё ассистировал Райан Хартман.

У Капризова в текущем сезоне 29 матчей, в которых он отметился 11 заброшенными шайбами и 22 результативными передачами. Всего в НХЛ у него 38 голов и 46 ассистов.

Куликов же в нынешнем сезоне принял участие в 28 встречах. У него получилось отметиться голом 3 раза и отдать 10 результативных передач. Всего в Национальной хоккейной лиге у защитника 753 матча, 38 голов и 149 ассистов.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2021, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Б
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Меррилл (Куликов, Хартман) – 10:11' (5x5)   1:1 Козенс (Йокихарью) – 28:05' (5x5)   2:1 Капризов (Голигоски, Сперджен) – 39:04' (5x5)   2:2 Писик (Хиностроза, Янковски) – 52:03' (5x5)   2:3 Томпсон – 65:00' (ПБ)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021