Гол Капризова не помог «Миннесоте» обыграть «Баффало»

В эти минуты в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уйалд» уступила «Баффало Сэйбрз» в серии послематчевых буллитов (2:3).



В составе победителей забивали Дилан Козенс и Марк Писик. Решающий же буллит за Тейджем Томпсоном.



В концовке второго периода на 40-й минуте встречи российский нападающий хозяев Кирилл Капризов вывел свою команду вперёд. Капризов забросил шайбу после ассистов одноклубников Алекса Голигоски и Джареда Сперджена.



Также стоит отметить, что в первой заброшенной шайбе тоже поучаствовал российский игрок. Защитник Дмитрий Куликов записал на свой счёт результативную передачу в голе Джона Меррилла. Также ему ещё ассистировал Райан Хартман.



У Капризова в текущем сезоне 29 матчей, в которых он отметился 11 заброшенными шайбами и 22 результативными передачами. Всего в НХЛ у него 38 голов и 46 ассистов.



Куликов же в нынешнем сезоне принял участие в 28 встречах. У него получилось отметиться голом 3 раза и отдать 10 результативных передач. Всего в Национальной хоккейной лиге у защитника 753 матча, 38 голов и 149 ассистов.