Ничушкин установил новый личный рекорд по времени нахождения на льду в матче НХЛ

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин установил новый личный рекорд по времени нахождения на льду в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Это произошло в гостевой игре «Колорадо» с «Нэшвиллом». Ничушкин провел на льду 25 минут 47 секунд — это на пять минут дольше, чем его предыдущий рекорд, который был установлен 20 февраля 2020 года в матче с «Лос-Анджелес Кигнз». Тогда россиянин получил 20 минут 41 секунду игрового времени.
Матч, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Колорадо Эвеланш», прошёл в Нэшвилле (США) на стадионе « Бриджстоун-Арена» и завершился победой хозяев со счётом 5:2.
В составе победителей забивали Филип Форсберг (дважды), Таннер Жанно, Роман Йози и Маттиас Экхольм. У проигравших отличились Микко Рантанен и Валерий Ничушкин. Для российского нападающего эта шайба стала 10-й в текущем сезоне.
В матче приняли участие еще два российский легионера, но ни нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин, ни форвард «Колорадо» Михаил Мальцев результативными действиями не отметились.
Ранее в этом сезоне «Колорадо» победил «Нэшвилл» на своём льду со счётом 6:2.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
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