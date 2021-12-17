Оши — об игре Овечкина: когда он переключает передачу, его невозможно остановить

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал выступление в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги российского нападающего и капитана клуба Александра Овечкина.



«Он тот же игрок, что и прежде, тот же хоккеист из числа лучших в мире. Просто он стал более стабильным. Это видно в каждом матче.



Когда он переключает передачу, его невозможно остановить. Можно сколько угодно пытаться его сдержать, но теперь он все равно сможет найти способ развернуть атаку нашей команды и добыть для нас победу. Его выступления в этом сезоне лишь подтверждают то, что все думают о нём», – цитирует Оши The Athletic.



Напомним, на счету 36-летнего россиянина 29 матчей в текущем сезоне, в которых он набрал 46 (21+25) очков при показателе полезности "+19".