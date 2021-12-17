«Он играет в лучший хоккей за свою карьеру». Журналист Sportsnet — о Ничушкине
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Хоккейный журналист Sportsnet Ник Альберга оценил выступление в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.
«10 шайб в 18 играх от Валерия Ничушкина. Он играет в лучший в хоккей за всю свою карьеру прямо сейчас», — написал Альберга в «твиттере».
В прошедшей встрече с «Нэшвиллом» (2:5) 26-летний форвард провёл на льду 25 минут и 47 секунд – это на 5 минут и 6 секунд больше, чем его предыдущий лучший результат в карьере. Он стал автором одной заброшенной шайбы.
Всего в текущем сезоне за 18 матчей Ничушкин набрал 16 (10+6) результативных баллов при показателе полезности "+11".
«Колорадо» занимает пятое место в таблице Западной конференции, набрав 36 очков после 27 матчей.
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