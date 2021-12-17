Шайба прилетела в лицо Подколзина во время матча с «Сан-Хосе». Игрок позже вернулся на лёд
Поделиться
«Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 5:2. Встреча прошла в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр».
Российскому нападающему гостей Василию Подколзину в одном из эпизодов прилетела шайба в лицо, после чего он покинул лёд, но затем вернулся в игру. Всего форвард провёл на льду 14 минут и 39 секунд, не отличившись результативными действиями и заработав показатель полезности "-1". Подколзин нанёс два броска по воротам и совершил один перехват.
Всего в текущем сезоне НХЛ 20-летний нападающий провёл 28 матчей, в которых набрал 8 (6+2) очков при показателе полезности "+6". «Ванкувер» занимает 12-е место в Западной конференции, набрав 30 очков после 31 встречи.
Комментарии
- 17 декабря 2021
-
09:14
-
08:58
-
08:39
-
08:25
-
08:17
-
07:57
-
07:46
-
07:42
-
07:09
-
06:56
-
06:46
-
06:40
-
06:25
-
06:14
-
05:51
-
05:40
-
04:45
-
03:34
-
01:31
-
01:23
-
00:00
- 16 декабря 2021
-
23:45
-
23:30
-
23:20
-
23:00
-
22:45
-
22:35
-
22:25
-
22:19
-
22:19
-
22:06
-
22:01
-
21:57
-
21:55
-
21:52
Партнерский контент