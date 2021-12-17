Шайба прилетела в лицо Подколзина во время матча с «Сан-Хосе». Игрок позже вернулся на лёд

«Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 5:2. Встреча прошла в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр».



Российскому нападающему гостей Василию Подколзину в одном из эпизодов прилетела шайба в лицо, после чего он покинул лёд, но затем вернулся в игру. Всего форвард провёл на льду 14 минут и 39 секунд, не отличившись результативными действиями и заработав показатель полезности "-1". Подколзин нанёс два броска по воротам и совершил один перехват.



Всего в текущем сезоне НХЛ 20-летний нападающий провёл 28 матчей, в которых набрал 8 (6+2) очков при показателе полезности "+6". «Ванкувер» занимает 12-е место в Западной конференции, набрав 30 очков после 31 встречи.