Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Варламов: наконец-то для меня случилась первая победа в сезоне. У меня был тяжёлый период

Варламов: наконец-то для меня случилась первая победа в сезоне. У меня был тяжёлый период
Комментарии

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (3:1).

«Это здорово. Прошло много времени, наконец-то для меня случилась первая победа, это потрясающе.

У меня был тяжёлый период, но он закончился. Сегодня мы получили два очка, и я счастлив», — приводит слова Варламова официальный сайт НХЛ.

В прошедшем матче вратарь отразил 40 бросков из 41. Всего на счету 33-летнего россиянина восемь матчей в текущем сезоне, в которых он одержал одну победу, отражая 90% бросков при коэффициенте надёжности 2,99.

«Айлендерс» занимают 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, после 25 матчей набрав 21 очко.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021