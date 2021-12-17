Варламов: наконец-то для меня случилась первая победа в сезоне. У меня был тяжёлый период

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (3:1).



«Это здорово. Прошло много времени, наконец-то для меня случилась первая победа, это потрясающе.



У меня был тяжёлый период, но он закончился. Сегодня мы получили два очка, и я счастлив», — приводит слова Варламова официальный сайт НХЛ.



В прошедшем матче вратарь отразил 40 бросков из 41. Всего на счету 33-летнего россиянина восемь матчей в текущем сезоне, в которых он одержал одну победу, отражая 90% бросков при коэффициенте надёжности 2,99.



«Айлендерс» занимают 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, после 25 матчей набрав 21 очко.