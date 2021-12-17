Защитник «Оттавы» Зайцев получил травму в матче с «Тампой», не сумев продолжить игру

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 2:1. Встреча прошла в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена».
Российский защитник «сенаторов» Никита Зайцев получил травму нижней части тела, сообщает твиттер-аккаунт клуба. В прошедшей встрече он провёл на льду 4 минуты и 26 секунд, не успев отличиться результативными действиями.
В текущем регулярном чемпионате Зайцев принял участие в 22 матчах, забросив одну шайбу и отдав одну голевую передачу при показателе полезности «-3».
«Оттава» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 19 баллов после 27 матчей. В следующей встрече подопечные Ди Джей Смита сыграют в гостях с «Филадельфией Флайерз» (19 декабря).
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