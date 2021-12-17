Леброн Джеймс появился на публике в свитере «Питтсбурга»
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс перед матчем Национальной баскетбольной ассоциации с «Даллас Маверикс» (107:104, ОТ) появился на публике в свитере «Питтсбург Пингвинз».
«Фотография была опубликована в командном чате. На рукаве был шестой номер, так что все поняли, что это свитер Джонни Марино. Думаю, Джонни этим очень гордился», — приводит слова форварда «пингвинов» Тедди Блюгера официальный сайт НХЛ.
«Классно было это увидеть», — сказал Марино.
Отметим, что ранее компания Fenway Sports Group (FSG) приобрела контрольный пакет акций «Питтсбурга». В марте он стал партнёром данной организации. Также FSG — владельцы футбольного «Ливерпуля», акционером и болельщиком которого является Джеймс.
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