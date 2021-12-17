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Эллер: когда кажется очевидным, что Овечкин бросит, он делает передачу. Уникальный игрок

Эллер: когда кажется очевидным, что Овечкин бросит, он делает передачу. Уникальный игрок
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер поделился мнением об игре российского форварда и капитана клуба Александра Овечкина, а также его навыках ассистента.

«Это признак высокого хоккейного интеллекта. В моменты, когда кажется очевидным, что он бросит, он делает передачу.

Его умение отдать пас недооценено, определённо. Очевидно, в первую очередь он нацелен на бросок, но он понимает, когда никто не ждёт от него передачу, и он может сделать её, создавая, как правило, отличный момент для партнёра. Овечкин — уникальный и впечатляющий хоккеист», – цитирует Эллера The Athletic.

Напомним, в текущем сезоне 36-летний россиянин провёл 29 матчей, в которых он набрал 46 (21+25) очков при показателе полезности «+19».

«Оцените эмоции Овечкина после гола за 3 секунды до сирены! Это делает его особенным» «Оцените эмоции Овечкина после гола за 3 секунды до сирены! Это делает его особенным»
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