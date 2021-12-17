Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Назаров: как только Уткин слышит фамилию Ротенберг, сразу хочет съесть лишнюю булочку

Назаров: как только Уткин слышит фамилию Ротенберг, сразу хочет съесть лишнюю булочку
Комментарии

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал свою одноматчевую дисквалификацию на игру с московским «Динамо», а также ответил известному блогеру Василию Уткину, раскритиковавшему первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга.

«Да, слишком сильно радовался, матч с «Северсталью» получился очень интересным, ребята меня немного неправильно поняли. Но ничего, сделаем выводы, впредь таких ошибок допускать не буду, чтобы не радовать своих «друзей».

Блогер Василий Уткин раскритиковал Романа Ротенберга? Как только Василий слышит фамилию Ротенберг, он, видимо, сразу хочет съесть лишнюю булочку. Ему бы заняться спортом, а не комментировать хоккей. Пусть комментирует свой любимый футбол, где он является профессионалом», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Новость по теме
«Ма-ла-дец». Уткин раскритиковал Р. Ротенберга за слова о реванше за поражение от Канады
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021