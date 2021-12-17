Назаров: как только Уткин слышит фамилию Ротенберг, сразу хочет съесть лишнюю булочку

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал свою одноматчевую дисквалификацию на игру с московским «Динамо», а также ответил известному блогеру Василию Уткину, раскритиковавшему первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга.



«Да, слишком сильно радовался, матч с «Северсталью» получился очень интересным, ребята меня немного неправильно поняли. Но ничего, сделаем выводы, впредь таких ошибок допускать не буду, чтобы не радовать своих «друзей».



Блогер Василий Уткин раскритиковал Романа Ротенберга? Как только Василий слышит фамилию Ротенберг, он, видимо, сразу хочет съесть лишнюю булочку. Ему бы заняться спортом, а не комментировать хоккей. Пусть комментирует свой любимый футбол, где он является профессионалом», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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