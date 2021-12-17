«Мы обалдели — полкоманды колбасило». Жамнов вспомнил финал Олимпийских Игр-2018

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов поделился воспоминаниями об Олимпийском хоккейном турнире 2018 года.



«Неправильно говорить, что в Пхенчхане я всё решил. В решающие моменты должен решать тренерский штаб, в нужный момент оно складывется из всех нюансов. Капризов не выходил в меньшинстве, выходили Каблуков и Андронов, которые должны были выиграть вбрасывание. Каблук эту шайбу уже на пятаке вырвал, когда Гусев с неудобной забросил.



Мы выходим в финал, за день до игры тренировка, по ней ты видишь, волнуются они или нет. Там половину заколотило, потому что многие ребята на таком уровне ещё не играли. Я не смогу объяснить, Олимпиада — это не чемпионат мира, там всё поспокойнее. В Нагано мы не спали полночи, потому что хоккей заканчивается последним — там народ уже закончил, гужбанит, а у нас дневная игра. Матч в час, а мы заснули кто в два, кто в три — нельзя списывать поражение на это, но мешало сильно.

Мы со Знарком, когда увидели это, обалдели. Защитник не может элементарное упражнение выполнить. Постарались успокоить, уже не помню, что мы там сделали. Тогда тоже думали, что с канадцами в финале сыграем. Мы смотрели матч, а Валерич говорит: «Блин, лучше б канадцы выиграли – сейчас их настрой на немцев». Это наша психология «Ну подумаешь, шведов и канадцев обыграли, завтра их сделаем» — а на тренировке половину колбасит.



Если кто-то скажет, что никогда не плывёт — это чушь. У каждого такие моменты бывали, и помощники должны одёрнуть в таких моментах. Вот взять Юрзинова — в финале с чехами мы гол пропустили, и он чуть потерялся, начал на Яшина наезжать. Он потерял ритм смен, идёт подряд «Фёдорова звено» — «Титова звено» — «Фёдорова звено» — «Титова звено». Потом на меня смотрит и спрашивает: «А ты чего сидишь?». Я говорю: «Так вы ж не выпускаете!». Он говорит: «Ну и сиди!».



В финале сыграла химия: Знарок, Витолиньш, я, Игорь Никитин – мы как-то все были в одной упряжке, и это сработало положительно. Нельзя тут говорить, что именно заслуга одного тренера – нет, тут именно заслуга всей команды, тренерского штаба. Было на тоненького — и решения, которые мы приняли в конце, сыграли роль. Вот даже большинство в овертайме — я удивился, что удаление дали, там был момент 50/50. С другой стороны, Боженька был с нами в тот вечер", — сказал Жамнов на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».