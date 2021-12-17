«А я в клубе столько-то играю». Жамнов – о проблемах с игроками НХЛ в сборной России

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал об общении с игроками НХЛ накануне Олимпийских игр 2022 года.



«Ты можешь собрать всех лучших игроков со всех континентов, но объединить их в один коллектив – это не так просто. Они сами должны понимать всё. К нам из года в год приезжают ребята из НХЛ: «А я в клубе столько-то играю», «А я вот на той точке стою», «А туда я не поеду» или «Я не могу там играть». Задаёшься вопросом: те же канадцы – у них так же?



Когда мы встречались с ребятами, объясняли: мы все плывём на одной лодке и выполняем то, что обязаны выполнять. Здесь от каждого будет зависеть – кто-то может вообще сыграть один матч, но этот матч он сыграет по заданию против определённого игрока.

И такие разговоры у нас были с игроками НХЛ. У нас все крайние: в основном первая-вторая бригада большинства в своих командах. Кто-то здесь должен понять, что он не будет играть – потому что ты не можешь сделать три пятёрки большинства. Кто-то должен и патроны носить. По нашей встрече я понял, что игроки всё прекрасно понимают.



Те, кто говорит, что мы выиграем золото без НХЛ — иди выиграй. Это Олимпиада, здесь всё может произойти. Надо доказывать на льду, всё будет зависеть от игроков, надо будет создать коллектив. Мы встречались с Фёдоровым, Кудашовым, ребятами из Северной Америки — Малаховым, Гончаром. Хочется свои новшества, те тонкости, нюансы, которые видел за океаном. Постараемся, чтобы ребята сделали так, как мы хотим, но за один день мы это сделать не можем. Там многие клубы играют в идентичный хоккей, здесь всё иначе.



Я не хочу говорить, когда сам не понимаешь, что происходит. Там очень большая компенсация, которая выплачивается НХЛ, они должны поехать, но как будет дальше пандемия развиваться, если пойдёт пятая, шестая волна… Я знаю, что игроки сами хотят, есть договорённость лиги и профсоюза, потому что они обещали игрокам. Не хочу давать никакую процентную вероятность приезда", — сказал Жамнов на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».

Полное интервью с Жамновым можно прочитать здесь.