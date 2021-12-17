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«Получилось брутально!» Московское «Динамо» показало игровой шлем голкипера Кульбакова

«Получилось брутально!» Московское «Динамо» показало игровой шлем голкипера Кульбакова
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Твиттер-аккаунт московского «Динамо» показал новый игровой шлем голкипера клуба Ивана Кульбакова.

«Волчий оскал и цепи — получилось брутально!», — говорится в сообщении бело-голубых.

Шлем выполнен в традиционных цветах клуба, с нанесением литеры «Д».

В текущем регулярном чемпионате Кульбаков принял участие в четырёх играх: в одной за московское «Динамо», ещё три — за подмосковный «Витязь». На его счету 92,1% отбитых бросков при коэффициенте надёжности 3,14.

«Динамо» в настоящий момент располагается на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 54 балла после 39 проведённых встреч. В следующем матче подопечные Алексея Кудашова встретятся дома с ХК «Сочи» (21 декабря, 19:30 мск).

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