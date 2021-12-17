Коваленко: после столкновения с Педаном абсолютно не помню 2-3 часа своей жизни

Нападающий «Ак Барса» Николай Коваленко рассказал о возвращении в основную группу и вспомнил детали столкновения с Андреем Педаном.



«Главный тренер на одной из пресс-конференций заявил, что со мной игра в большинстве у команды шла лучше Считаю, что моё присутствие или отсутствие никак не повлияло на игру „Ак Барса“ в большинстве. Просто произошёл небольшой спад, у команды не шло большинство. Не думаю, что дело во мне.



Как оцениваю свою форму, степень готовности? Конечно, подрастерял форму. Нормально не тренировался полтора месяца, приступил к занятиям где-то неделю-две назад. Ничего не могу сказать про свою физическую форму. Чувствую себя хорошо, но моменты в борьбе уходят. Когда регулярно играешь, то имеешь опыт в борьбе – где надо подстроиться, поднять клюшку, плечо подставить. Когда долго не играешь – это уходит. Будем тренироваться, набирать обороты.

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После столкновения с Андреем Педаном были споры об ударе в голову. Сейчас все спорят, был ли удар в голову в эпизоде с Дмитрием Воронковым? Сложно судить, не мне решать. Как я знаю – Пётр Хохряков сказал, что не желал бить Воронкова. Момент получился неприятный. С одной стороны удар плечом в голову был, а с другой – был элемент случайности. Дима отключился, когда падал, ударился об лёд.



Старшие ребята говорят, что это был первый силовой Хохрякова в жизни. Он добрый человек, не убивает людей, всегда играет по правилам. Но за Воронка пошли же заступаться, а потом Хохряков не играл.



Надеюсь, что у него ситуация гораздо лучше. Он пришёл в сознание на носилках, а я всё осознал только за ужином, после игры. Можно сказать, 2-3 часа своей жизни абсолютно не помню. Надеюсь, его состояние лучше, но спешить не стоит, голова – дело серьёзное.



Не помню момент после удара Андрея Педана? Получается, я доиграл матч с сотрясением, 2 и 3 периоды помню фрагментами. Родители были за ужином, я сижу и понимаю, что не помню, что было на льду. Первый период помню чётко, помню, как уходил. В любом случае, здоровья Диме", — цитирует Коваленко пресс-служба клуба.