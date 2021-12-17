Стэмкос стал вторым игроком в истории «Тампы», набравшим 900 очков за клуб

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтинг» Стивен Стэмкос стал автором результативной передачи в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Оттава Сенаторз» (2:1).
31-летний канадский форвард сумел достичь отметки в 900 набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ. В 869 встречах он сумел забить 452 гола, а также забить 448 результативных передач при показателе полезности "+54".
Стэмкос стал вторым хоккеистом в истории «Тампы», которому удалось достичь подобной отметки. Рекордсменом является нападающий Мартен Сен-Луи, за свою карьеру в «Лайтнинг» набравший 953 очка.
В текущем сезоне на счету Стэмкоса 34 (13+21) очков в 28 матчах при общей полезности "+6". «Тампа» занимает первое место в общей таблице НХЛ, имея в своём активе 42 балла после 29 матчей.
- 17 декабря 2021
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