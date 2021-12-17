Квартальнов: с Воронковым всё сложно. Но у него сибирское здоровье, восстановится быстро

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал о состоянии травмированных игроков, селекционных целях и предстоящей домашней серии.



«Как себя чувствуют травмированные игроки? С Димой Воронковым пока всё сложно. Он чувствует себя неплохо, но через неделю ещё пройдёт медицинское обследование, после чего будет видно. Пока доктор сказал, что он выбыл на месяц. Парень крепкий, надеюсь, что будет меньше. То, что он не начнёт домашнюю серию – это 100%.



Сразу после повреждения нам озвучили срок в месяц. Он чувствует себя хорошо, но мы слушаем врачей. Неприятная вещь, потерял сознание, поэтому проходят медицинские консультации. Они будут продолжаться, но Димка чувствует себя хорошо, сразу после игры сказал мне лично, что готов ехать на Кубок Первого канала. Но врачи запретили.



Это последствия удара об лёд. Хохрякова дисквалифицировали, конечно, там был удар в голову, человек потерял сознание. У него хорошее сибирское здоровье, надеюсь, что восстановится быстрее, чем за месяц.



Тимур Билялов пропускает игры на Евротуре. Насколько целесообразны такие вызовы, учитывая плотный график? В сборной два равных вратаря, тренеры приняли решение поставить Федотова. Надеюсь, что Тимур ещё сыграет, он работает. То, что на сборах с национальной сборной – это большой опыт. Много перспектив выходит из этого сбора. Мы же не знаем до конца, поедут на Олимпийские игры игроки из НХЛ или нет. Мечта каждого человека попасть на Олимпиаду. Всё может произойти. Тимур – молодец, что поехал туда, вернётся в тонусе. Надеюсь, что начнёт играть с «Трактором».



Впереди четыре домашних матча, как команда относится к таким затяжным сериям? Поверьте, мы могли бы составить для себя хороший календарь. Но мы его увидели в конце июля и знали, что в январе будет тяжёлый график. Мы сейчас сыграем в конце декабря с Магнитогорском и потом дома в следующий раз будем играть только в конце февраля. К ближайшим домашним играм нужно подготовиться – у нас нет сейчас Уила, Галимова, Барберио, ещё одного легионера, место которого свободно, но мы работаем. Важно, чтобы травмированные ребята восстановились, и мы могли сыграть оптимальным составом. А то, что 5 игр через день в декабре – это нормально, дальше новогодний перерыв», — цитирует Квартальнова пресс-служба клуба.