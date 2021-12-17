Сборная Канады выиграла у Швеции на Кубке Первого канала

Сегодня, 17 декабря, в Москве на «ЦСКА-Арене» состоялся очередной матч Кубка Первого канала, в котором встречались сборные Канады и Швеции. Встреча завершилась победой канадцев со счётом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0).

На 20-й минуте Брэндон Гормли открыл счёт в матче при игре в большинстве, отличившись с передач Адама Тамбеллина и Мэта Робинсона, а на 36-й шведы сравняли счёт благодаря голу Густава Рюдаля после паса Эмиля Петтерссона.

На 38-й минуте Эрик О’Делл вновь вывел канадцев вперёд, ему ассистировали Тайлер Граовац и Морган Эллис, на 39-й Чарльз Дженовей увеличил преимущество Канады. Его ассистентами стали Джош Карри и Корбан Найт.

Следующий матч канадцы сыграют с командой Финляндии завтра, 18 декабря, шведы 19 декабря встретятся с Чехией.