Сборная Канады выиграла у Швеции на Кубке Первого канала
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Сегодня, 17 декабря, в Москве на «ЦСКА-Арене» состоялся очередной матч Кубка Первого канала, в котором встречались сборные Канады и Швеции. Встреча завершилась победой канадцев со счётом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0).
На 20-й минуте Брэндон Гормли открыл счёт в матче при игре в большинстве, отличившись с передач Адама Тамбеллина и Мэта Робинсона, а на 36-й шведы сравняли счёт благодаря голу Густава Рюдаля после паса Эмиля Петтерссона.
На 38-й минуте Эрик О’Делл вновь вывел канадцев вперёд, ему ассистировали Тайлер Граовац и Морган Эллис, на 39-й Чарльз Дженовей увеличил преимущество Канады. Его ассистентами стали Джош Карри и Корбан Найт.
Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
17 декабря 2021, пятница. 15:00 МСК
Канада
Окончен
3 : 1
Швеция
1:0 Гормли (Тамбеллини, Робинсон) – 19:06' (5x4) 1:1 Рюдаль (Петтерссон) – 35:47' (5x5) 2:1 О'Делл (Граовац, Эллис) – 37:18' (5x5) 3:1 Дженовей (Карри, Найт) – 38:33' (5x5)
Следующий матч канадцы сыграют с командой Финляндии завтра, 18 декабря, шведы 19 декабря встретятся с Чехией.
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