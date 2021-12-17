ЦСКА расторг контракт с защитником Сведбергом, он выступал за клуб полгода
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Московский ЦСКА и защитник Виктор Сведберг расторгли контракт о обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт армейцев.
Хоккеист выступал за московскую команду с июня 2021-го. За это время Сведберг провёл 33 матча в регулярном чемпионате КХЛ за ЦСКА и набрал в них три очка: забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.
С сезона-2018/2019 Сведберг выступал в КХЛ за нур-султанский «Барыс», за который провёл 84 матча и набрал 22 очка (6+16) при показателе полезности «+24».
В этом, 2021 году Виктор Сведберг, получивший казахстанское гражданство, сыграл на чемпионате мира по хоккею, завершившемся в Риге. В составе сборной Казахстана он принял участие в 6 матчах и набрал 4 очка (1+3).
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