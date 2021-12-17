ЦСКА расторг контракт с защитником Сведбергом, он выступал за клуб полгода

Московский ЦСКА и защитник Виктор Сведберг расторгли контракт о обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт армейцев.

Хоккеист выступал за московскую команду с июня 2021-го. За это время Сведберг провёл 33 матча в регулярном чемпионате КХЛ за ЦСКА и набрал в них три очка: забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

С сезона-2018/2019 Сведберг выступал в КХЛ за нур-султанский «Барыс», за который провёл 84 матча и набрал 22 очка (6+16) при показателе полезности «+24».



В этом, 2021 году Виктор Сведберг, получивший казахстанское гражданство, сыграл на чемпионате мира по хоккею, завершившемся в Риге. В составе сборной Казахстана он принял участие в 6 матчах и набрал 4 очка (1+3).