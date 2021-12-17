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НХЛ перенесла игру «Монреаля» с «Бостоном» из-за вспышки ковида

НХЛ перенесла игру «Монреаля» с «Бостоном» из-за вспышки ковида
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги сообщила в «Твиттере», что матч «Монреаль Канадиенс» с «Бостон Брюинз» перенесён из-за вспышки коронавируса в составе «Брюинз».

Отмечается, что дата новой встречи ещё не установлена. Напомним, она должна была состояться 19 декабря.

Помимо Патриса Бержерона, Брэда Маршана и Крэйга Смита, которые вошли в ковид-протокол ранее, в него также попали Антон Блид, Трент Фредерик и Джереми Свейман.

Ближайшую встречу «Монреаль» проведёт 21 декабря с «Нью-Йорк Айлендерс».

Сейчас «Бостон» с 30 очками после 26 игр занимает девятое место в таблице Восточной конференции, «Монреаль» замыкает таблицу той же конференции с 17 баллами после 31 встречи.

По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

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