Главный тренер «Виннипега» Пол Морис покинул команду, он возглавлял её 7 лет

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис ушёл в отставку, сообщает официальный сайт клуба.

Исполняющим обязанности тренера назначен Дэйв Лоури. С ноября 2020 года Лоури входил в тренерский штаб команды в качестве ассистента.

Морис работал главным тренером команды с 2014 года. Он также возглавлял «Торонто Мэйпл Лифс» и «Каролину Харрикейнз» в НХЛ и магнитогорский «Металлург» в КХЛ.



В текущем сезоне «Виннипег» с 31 очком после 29 матчей занимает девятое место в таблице Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

В следующем матче «Виннипег» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз» 18 декабря в 4:00 мск, а 19-го в 23:00 встретится с «Сент-Луис Блюз».