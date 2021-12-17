Морис — об отставке: это сто процентов моё решение

Экс-тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис объяснил решение покинуть пост главного тренера команды.

«Это хорошая команда, я хороший тренер, но иногда команде необходим новый голос. Игроки не отказывались от меня, но им нужен другой голос. Это правильное время для такого решения, и я знаю это.

Это на сто процентов моё решение. Я люблю этих парней. Люблю это место. Но понимаю, что пришло время принять такое решение. Это хорошо для клуба и хорошо для меня», – цитирует Мориса инсайдер Эллиотт Фридман в «Твиттере».

Морис работал главным тренером команды с 2014 года. Он также возглавлял «Торонто Мэйпл Лифс» и «Каролину Харрикейнз» в НХЛ и магнитогорский «Металлург» в КХЛ.



В текущем сезоне «Виннипег» с 31 очком после 29 матчей занимает девятое место в таблице Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.