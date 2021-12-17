Маккензи: готов уже сейчас сказать, что Овечкин — лучший снайпер всех времён

Канадские журналисты Брайан Хейз и Боб Маккензи поделились мнением об игре российского нападающего Александра Овечкина.



«Прошу прощения у Дэйва Андрейчука, но я не знал, что ему принадлежал рекорд по голам в большинстве, он забросил 274 раза. Теперь кое-кто идёт с ним бок о бок, ведь Александр Овечкин отличился в большинстве в матче с «Чикаго» и сравнялся с Андрейчуком. Скорее всего, Овечкин обойдёт его в течение четырёх-пяти дней, по крайней мере, он совершенно точно сделает это до конца сезона.



Прямо сейчас он является лучшим бомбардиром лиги (эфир прошёл до матча «Эдмонтона» с «Коламбусом». – Прим. «Чемпионата»), с большим отрывом лидирует по количеству очков в равных составах и снова гонится за «Ришаром». А ведь ему 36 лет. Как думаешь, он когда-нибудь остановится? Я не верю, что он продолжает набирать очки, это же какое-то чудо».



«Да, чудо. И знаешь что? Даже если он не догонит Гретцки, его можно будет назвать лучшим снайпером в истории НХЛ. Но с таким темпом он точно его догонит. Он продолжает соответствовать лозунгу «русская машина никогда не ломается». Его физическая сила невероятна, он не потерял в скорости. Это машина, и притом голевая.



Гретцки доминировал в хоккее так, как этого больше не делал никто и никогда. Никто не набирал 200 очков за сезон, пока не появился Гретцки. У него было больше голевых передач, чем очков у других игроков. Он вышел на несопоставимый уровень доминирования, и, возможно, он так и останется несопоставимым.



Вы никогда не думаете о Гретцки как о лучшем снайпере, даже несмотря на то что он забросил больше всех. Но об Овечкине так точно можно сказать, и я бы начал это делать уже сейчас. Представьте, как много бы он забил, если бы приехал в НХЛ в 18 лет. Но он появился на год позже. Это произошло в один сезон с Кросби, хотя они и с разных драфтов. Он потерял некоторое время, но он всё равно выдающийся игрок. Я буду готов уже сейчас сказать, что он лучший снайпер всех времён», – сказали журналисты в эфире TSN.