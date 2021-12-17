Форвард «Чикаго», попавший под жёсткий силовой приём, приступил к тренировкам на льду

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Джуджхар Хайра вышел на лёд. По словам главного тренера Дерека Кинга, игрок чувствует себя намного лучше, сообщает журналист Марк Лазерус в «Твиттере».
8 декабря форварда выписали из больницы.
Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:6) на 14-й минуте второго периода Джейкоб Труба жёстко сыграл против нападающего «Чикаго» Джуджхара Хайра, нанеся тому серьёзную травму. Команды в полных составах вышли на лёд, игрок «Блэкхоукс» покидал площадку на носилках. Позже появилась информация о том, что травмированный хоккеист был доставлен в больницу.
В текущем сезоне Хайра провёл 18 матчей в регулярном чемпионате и забросил две шайбы. Он первый сезон играет за «Чикаго». Ранее игрок выступал за «Эдмонтон Ойлерз».
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