Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ перенесла ещё два матча регулярного чемпионата

НХЛ перенесла ещё два матча регулярного чемпионата
Комментарии

Национальная хоккейная лига днём 17 декабря перенесла встречу «Монреаля» с «Бостоном», а вечером отложила ещё две игры: «Колорадо Эвеланш» с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Миннесоты Уайлд» с «Флоридой Пантерз». Об этом сообщает журналист Франк Серавалли в «Твиттере».

«Миннесота» и «Флорида» должны были сыграть завтра, 18 декабря, в 22:00 мск, а «Колорадо» с «Тампой» – 19 декабря в 5:00 мск.

В текущем сезоне «Миннесота» занимает первое место в таблице Западной конференции, набрав 40 очков в 29 играх, а «Колорадо» идёт на пятой строчке с 36 баллами после 27 матчей.

«Тампа» лидирует в Восточной конференции, набрав 42 очка после 29 встреч, а «Флорида» располагается на шестом месте с 40 баллами после 29 игр.

Новость по теме
НХЛ перенесла игру «Монреаля» с «Бостоном» из-за вспышки ковида
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021