НХЛ перенесла ещё два матча регулярного чемпионата

Национальная хоккейная лига днём 17 декабря перенесла встречу «Монреаля» с «Бостоном», а вечером отложила ещё две игры: «Колорадо Эвеланш» с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Миннесоты Уайлд» с «Флоридой Пантерз». Об этом сообщает журналист Франк Серавалли в «Твиттере».

«Миннесота» и «Флорида» должны были сыграть завтра, 18 декабря, в 22:00 мск, а «Колорадо» с «Тампой» – 19 декабря в 5:00 мск.

В текущем сезоне «Миннесота» занимает первое место в таблице Западной конференции, набрав 40 очков в 29 играх, а «Колорадо» идёт на пятой строчке с 36 баллами после 27 матчей.

«Тампа» лидирует в Восточной конференции, набрав 42 очка после 29 встреч, а «Флорида» располагается на шестом месте с 40 баллами после 29 игр.