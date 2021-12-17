НХЛ перенесла ещё два матча регулярного чемпионата
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Национальная хоккейная лига днём 17 декабря перенесла встречу «Монреаля» с «Бостоном», а вечером отложила ещё две игры: «Колорадо Эвеланш» с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Миннесоты Уайлд» с «Флоридой Пантерз». Об этом сообщает журналист Франк Серавалли в «Твиттере».
«Миннесота» и «Флорида» должны были сыграть завтра, 18 декабря, в 22:00 мск, а «Колорадо» с «Тампой» – 19 декабря в 5:00 мск.
В текущем сезоне «Миннесота» занимает первое место в таблице Западной конференции, набрав 40 очков в 29 играх, а «Колорадо» идёт на пятой строчке с 36 баллами после 27 матчей.
«Тампа» лидирует в Восточной конференции, набрав 42 очка после 29 встреч, а «Флорида» располагается на шестом месте с 40 баллами после 29 игр.
Новость по темеНХЛ перенесла игру «Монреаля» с «Бостоном» из-за вспышки ковида
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