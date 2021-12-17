НХЛ отложила матчи «Калгари» до 23 декабря, «Колорадо» и «Флориды» – до 26 декабря

Национальная хоккейная лига в «Твиттере» объявила о переносе матчей регулярного чемпионата у трёх команд в связи с эпидемией коронавируса в каждой из них.



Ближайший матч «Флэймз» с «Анахайм Дакс» будет перенесён на неопределённый срок, а ближайший матч «Калгари» должен пройти 24 декабря с «Сиэтл Кракен».



Также ранее сообщалось, что НХЛ перенесла встречи «Колорадо Эвеланш» с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Миннесоты Уайлд» с «Флоридой Пантерз».



«Миннесота» и «Флорида» должны были сыграть завтра, 18 декабря, в 22:00 мск, а «Колорадо» с «Тампой» – 19 декабря в 5:00 мск.



В текущем сезоне «Миннесота» занимает первое место в таблице Западной конференции, набрав 40 очков в 29 играх, «Колорадо» идёт на пятой строчке с 36 баллами после 27 матчей, а «Калгари» строчкой ниже. У «Флэймз» столько же очков, но сыграно на одну встречу больше.



«Тампа» лидирует в Восточной конференции, набрав 42 очка после 29 встреч, а «Флорида» располагается на шестом месте с 40 баллами после 29 игр.

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